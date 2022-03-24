Донецк, 24 марта, 2022, 09:55 — ИА Регнум. Инструкторы из Великобритании обучали украинских военных обращаться с оружием ещё в 2018 году, задолго до поставок противотанковых гранатометов NLAW. Об этом свидетельствуют документы, сообщает 24 марта РИА Новости.

Gertrud Zach Британские инструкторы

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Агентство ссылается на сертификат о прохождении военных курсов, обнаруженный в городе Волноваха в ДНР после его освобождения. Сертификат на имя украинского военнослужащего Бориса Казаряна находился в тайнике с другими документами.

Этот человек осенью 2018 года прошёл курсы подготовки младших сержантов, в которых участвовали британские инструкторы. В числе прочего его обучили «обращению с оружием». Это было в тот период, когда стороны минского процесса ещё пытались урегулировать конфликт в Донбассе мирным путём, а страны Запада заявляли, что поддерживают Минские соглашения.

Во дворе дома обнаружено большое количество гранатометов NLAW, об их поставках Киеву Лондон объявил в начале 2022 года.

Как сообщало ИА REGNUM, Великобритания планирует отправить на Украину ещё 6 тыс. единиц оружия, в том числе Javelin и NLAW.

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