Хабаровск, 24 марта, 2022, 09:49 — ИА Регнум. В Хабаровском краке продолжается реализация проекта «Дальневосточный квартал и строительный кластер», сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе правительства региона.

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Отмечается, что в 2021 году было введено более 330 тыс. кв. метров жилья, и за последние четыре года это — максимум.

«Мы строим намного меньше потребностей граждан. Отсюда и рост цен. Поэтому ещё раз напоминаю: задача, поставленная президентом России довести ввод нового жилья до 1 млн кв. метров, является для нас ключевой», — сказал губернатор Михаил Дегтярев.

Главная особенность «Дальневосточного квартала» — доступность квартир. Удешевление строительства за счёт комплексного развития территории и различных преференций со стороны региональных властей даст возможность снизить конечную стоимость квадратного метра в среднем на 10%: с сегодняшних 107 тыс. до 95 тыс. рублей.

«Несмотря на непростую текущую ситуацию, жильё однозначно будем продолжать строить. Сейчас в крае под строительством с привлечением средств граждан находится более 813 тысяч кв. метров. Многие банки попали под санкции, поэтому важно отслеживать положение дел на рынке ежедневно», — сказал Дегтярев.

Как сообщало ИА REGNUM, власти Хабаровского края разрабатывают меры по повышению устойчивости экономики в условиях санкций. Одними из основных являются — занятость и социальная поддержка населения.