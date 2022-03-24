Канберра, 24 марта, 2022, 09:41 — ИА Регнум. Министр иностранных дел Австралии Марис Пейн не исключил возможности высылки российских дипломатов.

Ольга Шклярова ИА REGNUM Австралия

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В интервью радиостанции АВС он заявил о важности поддержания контактов с Россией. Однако, по мнению министра, это не исключает возможности высылки из Австралии российских дипломатов.

«Потенциально полезно иметь прямые линии связи, в данном случае, с российским правительством. Но это не означает, что правительство исключает такую опцию», — заявил Пейн.