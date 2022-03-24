Донецк, 24 марта, 2022, 09:41 — ИА Регнум. Украинские боевики выпустили четыре мины по Донецку и четыре мины по поселку Александровка в Донецкой Народной Республике, сообщили 24 марта в представительстве ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).

Иван Шилов ИА REGNUM ВСУ

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Отмечается, что обстрелы производились в 9:00 мск из населенных пунктов Красногоровка и Новомихайловка. О пострадавших и жертвах не сообщается.

Как сообщало ИА REGNUM, 24 февраля президент России Владимир Путин объявил о начале в Донбассе специальной операции, направленной на денацификацию и демилитаризацию Украины. Глава государства подчеркнул, что целью операции является защита людей, которые подвергались издевательствам, геноциду со стороны киевского режима несколько лет.