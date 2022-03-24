В Казахстане за сутки выявили 12 заражений коронавирусом
Астана, 24 марта, 2022, 09:38 — ИА Регнум. В Казахстане за сутки выявили 12 случаев заражения коронавирусом. Об этом 24 марта сообщает пресс-служба минздрава республики.
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За время пандемии в республике выявили 1 304 961 носителя SARS-CoV-2, из которых признали выздоровевшими 1 286 315 человек, в том числе 234 — за последние сутки. Под наблюдением медиков находятся 6243 носителей коронавируса, в том числе в стационарах размещены 593 человека.
Всего в стране зафиксировали 13 656 случаев смерти пациентов с диагнозом COVID-19. За прошедшие сутки выявили ни одного такого случая.
Днём ранее в минздраве Казахстана сообщили о 18 выявленных заражениях коронавирусом за сутки. Выздоровевшими медики признали 272 человека. Была зафиксирована одна смерть среди пациентов с диагнозом COVID-19.