Москва, 24 марта, 2022, 09:38 — ИА Регнум. Информация о вероятном хакерском взломе каких-либо систем Банка России является несоответствующей действительности. Об этом 24 марта сообщили в пресс-службе регулятора.

Дарья Антонова ИА REGNUM Банк России

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«Банк России опровергает информацию о возможном взломе какой-либо из его информационных систем», — приводит слова представителя пресс-службы ТАСС.

При этом ранее в соцсетях появились сообщения о том, что хакеры из группировки Anonymous якобы взломали системы Банка России. Также злоумышленники пообещали обнародовать свыше 35 тыс. файлов, включая с секретными данными.

Как передавало ИА REGNUM, в Центробанке РФ заявили, что сообщения о том, что глава Банка России Эльвира Набиуллина, которая находится на этом посту в течение почти девяти лет, намерена уйти в отставку, являются несоответствующими действительности.