Москва, 24 марта, 2022, 09:33 — ИА Регнум. Оплата поставок российского природного газа за рубли является контрмерой в ответ на санкции. Об этом 24 марта заявил член Совета Федерации Алексей Пушков в телеграм-канале.

ParisSeptembre2014 Алексей Пушков

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Он прокомментировал решение России перевести оплату поставок для недружественных стран в рубли.

«Санкции разрушили всю систему экономического обмена с Россией. В некоторых европейских столицах призывают вообще прекратить всю торговлю с Россией. Россия принимает контрмеры. Да, неприятные. Но что здесь непонятного?» — спросил Пушков.

Как сообщало ИА REGNUM, власти Японии пока не знают, как выполнить требование России об оплате поставок природного газа в российской валюте.