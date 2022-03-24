Вашингтон, 24 марта, 2022, 09:41 — ИА Регнум. Ожидается, что 24 марта президент США Джо Байден объявит в Брюсселе о санкциях против российских законодателей, предприятий оборонно-промышленного комплекса (ОПК), секторах экономики. Об этом сообщает газета The Washington Post со ссылкой на свои источники.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Байден

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Собеседники издания также рассказали, что американский лидер объявит о мерах, которые США предпринимают против обхода Россией действующих санкций. Речь идёт об ограничениях, введённых из-за российской военной операции на Украине. Список рестрикций ещё может быть изменён.

Так, Байден собирается вместе с союзниками и партнерами в Европе объявить о «крупном плане по перенаправлению» сжиженного природного газа (СПГ) из США в Европу. Детали поставок будут доработаны, но инициативу Байден выдвинет 25 марта, в день встречи с главой Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен в Брюсселе.

Газета Politico отмечает, что Байден также объявит о новых решениях, упрощающих въезд в страну украинских беженцев.

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