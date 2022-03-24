Москва, 24 марта, 2022, 09:31 — ИА Регнум. Сообщения о том, что глава Банка России Эльвира Набиуллина, которая находится на этом посту в течение почти девяти лет, намерена уйти в отставку, являются несоответствующими действительности. Об этом 23 марта вечером сообщили журналистам в пресс-службе регулятора.

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При этом ранее американское агентство Bloomberg со ссылкой на источники распространило сообщения о таком намерении, якобы имевшемся у главы Центробанка РФ.

«Информация агентства Bloomberg не соответствует действительности», — сказал представитель пресс-службы.

Как сообщало ИА REGNUM, 18 марта президент России Владимир Путин внес кандидатуру Набиуллиной на должность председателя Банка России в Госдуму РФ.