Ростов-на-Дону, 24 марта, 2022, 09:25 — ИА Регнум. В Ростовской области с 24 марта перестал действовать ещё ряд коронавирусных ограничений. Соответствующее решение принял донской губернатор Василий Голубев.

Александр Погожев ИА REGNUM Масочный режим в Ростове-на-Дону

Следите за развитием событий в трансляции: «Пандемия не закончена: борьба с коронавирусом в России и мире — трансляция»

Изменения, внесённые в постановление правительства Ростовской области №272, касаются полноценного оказания плановой медицинской помощи и проведения диспансеризации, работы детских палаточных лагерей и приёма детей из других субъектов России.

Кроме того, соблюдение режима самоизоляции для пожилых людей и граждан с хроническими заболеваниями теперь носит рекомендательный характер.

ИА REGNUM сообщало, что в Ростовской области отменять масочный режим пока не планируется. В случае улучшения эпидемиологической ситуации этот вопрос будет рассмотрен вопрос в части поэтапного смягчения коронавирусных запретов.