Москва, 24 марта, 2022, 09:22 — ИА Регнум. Решение о приостановке работы своего завода в Москве приняла французская компания Renault Group. Об этом 23 марта вечером сообщила пресс-служба компании.

(сс) MatanVizel Renault

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"Совет директоров сегодня провел встречу и принял решение с сегодняшнего дня приостановить работу завода Renault в Москве», — говорится в заявлении Renault.

Также отмечается, что группой рассматриваются возможные варианты, которые касаются ее доли в российском «АвтоВАЗе» и добавляется, что французская компания намерена действовать ответственно в отношении 45 тысяч своих российских сотрудников.

Кроме того, уточняется, что Renault начало выполнять все необходимые меры для выполнения западных антироссийских санкций.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее глава Минфина Японии Сюнъити Судзуки заявил, что пока не ясно, как будет выполняться требование России об оплате поставок природного газа в рублях в расчётах с недружественными странами.