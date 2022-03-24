Донецк, 24 марта, 2022, 09:22 — ИА Регнум. Четыре артиллерийских снаряда выпустили украинские войска по Донецку. Об этом 24 марта сообщили в представительстве ДНР в Совместном центре по контролю и координации (СЦКК) режима прекращения огня.

Mil.gov.ua Артобстрел

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В 9:00 вооружённые формирования Украины совершили два обстрела территории республики. Из Красногоровки было выпущено четыре снаряда калибра 122 мм в сторону Александровки, а из Новомихайловки — четыре снаряда того же калибра в сторону Петровского района Донецка.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее Петровский район Донецка был обстрелян из миномёта.