Токио, 24 марта, 2022, 09:16 — ИА Регнум. Глава Минфина Японии Сюнъити Судзуки заявил, что пока не ясно, как будет выполняться требование России об оплате поставок природного газа в рублях в расчётах с недружественными странами, сообщает 24 марта Reuters.

Иван Шилов ИА REGNUM Газ

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«Мы изучаем ситуацию с профильными ведомствами, поскольку не понимаем, в чем состоит намерение российской стороны и как оно будет реализовано», — сказал министр.

Как сообщало ИА REGNUM, индийская компания Indian Oil Corporation (IOC) закупила 3 миллиона баррелей российской нефти марки Urals.