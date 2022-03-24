Якутск, 24 марта, 2022, 09:39 — ИА Регнум. Предприятиям Якутии, доставляющим товары в отдалённые и труднодоступные населённые пункты, предоставят бюджетные кредиты. Такая поддержка будет оказана в размере 5,5 млн рублей, сообщили корреспонденту ИА REGNUM 24 марта в пресс-службе правительства региона.

Belomortrans.ru Северный завоз

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Глава республики Айсен Николаев предложил предусмотреть аналогичную меру поддержки для компаний, осуществляющих северный завоз, на федеральном уровне. По его словам, вопрос субсидирования процентных ставок актуален в том числе для регионов-соседей Якутии.

Своё мнение глава республики высказал на заседании рабочей группы Государственного совета Российской Федерации по экономическим вопросам и противодействию распространения новой коронавирусной инфекции.

Как сообщало ИА REGNUM, обсудить трудности северного завоза в Якутии приехал в республику полпред президента РФ в ДФО Юрий Трутнев. 24 марта он проводит совещание по продовольственной безопасности региона.