Париж, 24 марта, 2022, 09:07 — ИА Регнум. Президент Украины Владимир Зеленский обратился к депутатам и сенаторам Франции с просьбой почтить память погибших, попросить у французских компаний оружия и действенной экономической поддержки, сообщает Le Figaro.

Официальное интернет-представительство президента Украины Зеленский

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Владимир Зеленский обратился к французскому парламенту в формате видеоконференции, заявив, что ожидает, что Франция поможет Украине, и в конечном итоге Украина присоединится к Европейскому союзу.

Президент Украины начал с того, что пригласил парламентариев почтить память погибших минутой молчания.

Глава Украины поздравил президента Франции Эммануэля Макрона и похвалил девиз «свобода, равенство, братство», который, по его мнению, служит установлению французского лидерства.

«Европа уже 80 лет не видела того, что происходит на Украине», — заявил президент Украины, прежде чем напомнить об участии Франции, России, Украины и Германии, в «нормандском формате» для выполнения Минских договоренностей.

По его словам, переговоры были «глотком свежего воздуха» и «проблеском надежды».

Напомним, Владимир Зеленский выступит в формате видеоконференции перед шведским парламентом и датскими депутатами. Президент Украины уже переговорил с американскими, немецкими, британскими и японскими парламентариями.