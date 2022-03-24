Белгород, 24 марта, 2022, 09:10 — ИА Регнум. Режим временного ограничения полетов продлён для аэропорта Белгорода, сообщили 24 марта в пресс-службе Росавиации.

В аэропорту

Следите за развитием событий в трансляции: ««Во славу России!»: военная спецоперация на Украине — трансляция»

Новое ограничение для международного аэропорта Белгорода, как и для ещё 10 городов юга и центральной части России, действует до 03:45 по московскому времени 1 апреля 2022 года

Как сообщало ИА REGNUM, ограничение на полёты введено с 24 февраля с начала специальной военной операции.