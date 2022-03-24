Москва, 24 марта, 2022, 09:01 — ИА Регнум. Инженерные войска Вооруженных сил России приступили к разминированию сельскохозяйственных угодий в Херсонской области Украины, уже обезврежено более 12 тыс. боеприпасов. Об этом сообщили 24 марта в Минобороны РФ.

Function.mil.ru Саперы на разминировании старых боеприпасов

«На юге Херсонской области инженерные войска Южного военного округа приступили к сплошному разминированию местности, ранее находившейся под контролем ВСУ и националистических батальонов. Украинские силовики за несколько лет в буквальном смысле засеяли поля противотанковыми и противопехотными минами», — сообщили в оборонном ведомстве.

Отмечается, что в ходе разминирования сельскохозугодий в Херсонской области уже обезврежено более 12 тыс. взрывоопасных предметов.

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Как сообщало ИА REGNUM, 24 февраля президент России ВладимирПутин объявил о начале в Донбассе специальной операции, направленной на денацификацию и демилитаризацию Украины. Глава государства подчеркнул, что целью операции является защита людей, которые подвергались издевательствам, геноциду со стороны киевского режима несколько лет.