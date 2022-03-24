Нью-Йорк, США, 24 марта, 2022, 09:30 — ИА Регнум. Представителям Запада важнее политизировать гуманитарный вопрос, а не помочь населению Украины, это показало голосование в Совете Безопасности ООН по предложенной Россией резолюции. Об этом российский постпред при ООН Василий Небензя заявил на заседании Совбеза.

Russiaun.ru Василий Небензя

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Российский проект резолюции призывал к прекращению огня на основе переговоров. Это позволило бы провести эвакуацию мирных граждан. Как сообщало ИА REGNUM, документ не набрал нужного числа голосов, его поддержали только Россия и Китай.

«Голосование вывело на чистую воду всех тех, кому политизация гуманитарного досье важнее содействия ООН в оказании гуманитарной помощи нуждающимся украинцам», — сказал Небензя.

Небензя также назвал невообразимыми обвинения в адрес России о якобы готовности применить на Украине химическое и биологическое оружие.

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