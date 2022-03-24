Кишинёв, 24 марта, 2022, 08:51 — ИА Регнум. Поставки бумаги в Молдавию нарушены, а в типографиях, где печатают газеты, бумаги почти не осталось. Об этом в эфире телеканала N4 сообщил исполнительный директор Ассоциации независимой прессы Петр Маковей.

Швейцарский художник и гравер Феликс Валлоттон, 1898 Век Бумаги

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«Я разговаривал с директорами типографии, и все они жалуются, что у них в наличии бумага только до апреля-мая», — сказал Маковей.

Он отметил, что ранее все типографии соглашались работать только с бумагой российского производства. Теперь, когда её перестали поставлять, приходится искать альтернативные варианты.

Маковей сообщил, что рассматривают вариант доставки бумаги из Польши, но это означает, что она будет гораздо дороже. В типографиях надеются на помощь властей.

Стоит отметить, что российские заводы по производству бумаги столкнулись нехваткой импортных химикатов из-за введённых санкций. Предприятия начали искать обходные пути для продолжения производства.