Берлин, 24 марта, 2022, 08:46 — ИА Регнум. В Германии за сутки 23 марта выявлено 318 387 случаев COVID-19, что стало самым высоким показателем за все время пандемии, свидетельствуют данные Института вирусологии им. Роберта Коха.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

Следите за развитием событий в трансляции: «Пандемия не закончена: борьба с коронавирусом в России и мире — трансляция»

От осложнений, вызванных COVID-19, за сутки в стране умерли 300 пациентов. Общее количество летальных исходов в Германии достигло 127 822.

Всего с начала пандемии коронавирус был обнаружен у 19 596 530 жителей ФРГ.