В Германии за сутки впервые выявили более 300 тыс. случаев COVID-19
Берлин, 24 марта, 2022, 08:46 — ИА Регнум. В Германии за сутки 23 марта выявлено 318 387 случаев COVID-19, что стало самым высоким показателем за все время пандемии, свидетельствуют данные Института вирусологии им. Роберта Коха.
Иван Шилов ИА REGNUM
Коронавирус
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От осложнений, вызванных COVID-19, за сутки в стране умерли 300 пациентов. Общее количество летальных исходов в Германии достигло 127 822.
Всего с начала пандемии коронавирус был обнаружен у 19 596 530 жителей ФРГ.