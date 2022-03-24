Джакарта, 24 марта, 2022, 08:40 — ИА Регнум. Министр здравоохранения Индонезии Буди Гунади Садикин ставит целью побороть коронавирус в сентябре 2022 года при условии отсутствия новых мутаций, сообщает CNN Indonesia.

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«Я думаю, может быть, в конце этого месяца наш коэффициент будет ниже 1. Так что, если март будет ниже 1, мы возьмем 6 месяцев и, если не будет нового штамма, мы справимся», — заявил Буди Гунади Садикин.

В настоящее время правительство Индонезии не спешит добиваться статуса эндемии, поскольку предпочитает сосредоточиться на борьбе с пандемией.

Для достижения эндемии в Индонезии уровень госпитализации должен быть менее 5%, а смертность — ниже 3%.

Как сообщало ИА REGNUM, министр юстиции и прав человека Индонезии Ясонна Лаоли отправится на Филиппины, чтобы встретиться с примерно 800 гражданами Индонезии, проживающими в городе Давао.