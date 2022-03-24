Лондон, 24 марта, 2022, 08:32 — ИА Регнум. Великобритания планирует отправить на Украину ещё 6 тысяч единиц оружия, заявил премьер-министр Борис Джонсон.

No 10 Downing Street Борис Джонсон

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Ожидается, что официально об отправке более 4 тыс. Javelin и NLAW, а также другого оружия, будет объявлено в ходе саммитов Евросоюза, G7 и НАТО.

Кроме того, Лондон планирует выделить 25 млн фунтов украинской армии, а также 4,1 млн фунтов — на борьбу с «дезинформацией» в РФ и на Украине.

Как сообщало ИА REGNUM, украинские военнослужащие, воюющие в Донбассе, обучались у британских инструкторов.