Москва, 24 марта, 2022, 08:27 — ИА Регнум. Временное ограничение полетов авиации в аэропорты южной и центральной части России продлено до 1 апреля. Об этом 24 марта сообщает пресс-служба Федерального агентства воздушного транспорта (Росавиация).

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«До 1 апреля 2022 года 03:45 часов по московскому времени продлен режим временного ограничения полетов в российские аэропорты Анапа, Белгород, Брянск, Воронеж, Геленджик, Краснодар, Курск, Липецк, Ростов-на-Дону, Симферополь и Элиста», — говорится в сообщении.

Также указывается, что авиакомпаниям рекомендуется для доставки пассажиров в названные воздушные гавани перевозить их с использованием альтернативных маршрутов, используя аэропорты Сочи, Волгограда, Минеральных Вод, Ставрополя и Москвы.

При этом добавляется, что остальные российские аэропорты и в том числе — международные, работают в обычном режиме.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее министр транспорта Великобритании Грант Шэппсраспорядился арестовать уже четвёртое российское воздушное судно, обнаруженное на территории страны.