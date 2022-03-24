Нью-Йорк, США, 24 марта, 2022, 08:33 — ИА Регнум. Российский проект гуманитарной резолюции по Украине, представленный в Совет Безопасности ООН, не нужен для оказания этой стране помощи. Об этом постоянный представитель США при ООН Линда Томас-Гринфилд заявила 23 марта на заседании Совбеза.

White Hous Заседание Совета Безопасности ООН

Следите за развитием событий в трансляции: «Во славу России!»: военная спецоперация на Украине — трансляция»

По её словам, США уже предоставили населению Украины помощь более чем на $600 млн. Вашингтон продолжит предоставлять помощь в необходимом объёме и самой Украине, и соседним странам, которые «щедро принимают» украинцев и помогают им.

«Нам не нужна такая наполненная фарсом резолюция для оказания гуманитарной помощи», — сказала Томас-Гринфилд.

Как сообщало ИА REGNUM, Совбез ООН не принял проект резолюции России, призывающей к прекращению огня на Украине для эвакуации мирных граждан. Документ не набрал нужного числа голосов.

Читайте также: Совбез ООН не принял проект гуманитарной резолюции России по Украине