Сухум, 24 марта, 2022, 08:22 — ИА Регнум. В Абхазии в течение суток 23 марта в ходе 143 исследований выявили 39 случаев заражения коронавирусом. Сообщение об этом опубликовал оперативный штаб республики по защите населения от SARS-CoV-2.

Governor Tom Wolf Тест на коронавирус

Следите за развитием событий в трансляции: «Пандемия не закончена: борьба с коронавирусом в России и мире — трансляция»

Всего, по официальным данным, в медучреждениях республики разместили 52 пациента с подтверждённым диагнозом COVID-19. В тяжёлом состоянии из них — восемь человек.

С начала пандемии в Абхазии выявили 53 263 носителя SARS-CoV-2. Из них 49 178 человек признали выздоровевшими, из которых за последние сутки — 26. За всё время 676 пациентов с диагнозом COVID-19 скончались, в течение последних суток таких случаев не зафиксировали.

Днём ранее в Абхазии сообщили о выявлении за сутки 33 носителей SARS-CoV-2 в результате 170 исследований. За это время зарегистрировали одну смерть пациента с COVID-19. Врачи признали выздоровевшими 44 человека.