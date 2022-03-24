Нью-Дели, 24 марта, 2022, 08:21 — ИА Регнум. Индийская компания Indian Oil Corporation (IOC) закупила 3 миллиона баррелей российской нефти марки Urals, сообщает издание Deccan Herald со ссылкой на источники.

Иван Шилов ИА REGNUM Нефть

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Сделка состоялась 23 марта. IOC — индийская государственная компания, занимающаяся нефтепереработкой. СМИ уточняет, что также было закуплено 2 миллиона баррелей западноафриканской нефти в рамках тендера с поставкой в мае.

Как сообщало ИА REGNUM, результат от перевода расчётов за газ с недружественными России странами в рубли будет иметь не экономическое значение, а политическое, считает политолог из Якутии Андрей Данилов.