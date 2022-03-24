Луганск, 24 марта, 2022, 08:21 — ИА Регнум. За прошедшие 24 часа украинские боевики восемь раз обстреляли четыре населенных пункта в Луганской Народной Республике (ЛНР). Об этом 24 марта сообщили в ЛНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).

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«По состоянию на 07:00 23 марта 2022 года: со стороны вооруженных формирований Украины зафиксировано восемь обстрелов по четыре населенным пунктам Республики», — говорится в сообщении.

Также указывается, что в городе Брянка при обстреле ВСУ были повреждены школа, три дома и участок газопровода, а в городе Первомайск при обстреле повреждения получили здания колледжа и отделения МЧС.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее киевские боевики произвели обстрел Донецка из артиллерийских орудий калибра 122 мм.