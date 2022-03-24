В США восстановили исключения из пошлин на импорт товаров из Китая
Вашингтон, 24 марта, 2022, 08:20 — ИА Регнум. Власти Соединенных Штатов восстановили 352 исключения сроком до конца нынешнего года из таможенных пошлин в отношении товаров из списка облагаемой пошлинами китайской продукции, говорится в письменном заявлении аппарата представителя США на торговых переговорах.
Отмечается, что аппарат представителя США на торговых переговорах 23 марта объявил о своем решении восстановить некоторые ранее предоставленные и продленные исключения из пошлин для продукции из Китая.
Как сообщало ИА REGNUM, ранее официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что Китай, вероятно, стоит следующим в очереди для США по «разрыву в клочья два раза».
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