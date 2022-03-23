Москва, , 14:54 — REGNUM Китай, вероятно, стоит следующим в очереди для США по «разрыву в клочья два раза». Об этом официальный представитель МИД России Мария Захарова написала 23 марта в своём телеграм-канале.

Мария Захарова Mid.ru

По её словам, первым пробным шаром было обвинение Китая «во всех пандемических бедах», это произошло год назад. Но китайцы «не прогнулись». Теперь США объявили о новых санкциях против Китая — за «преступления против уйгуров».

«Судя по всему, следующий на очереди по «разрыву в клочья два раза» — Пекин», — полагает Захарова.

Как сообщало ИА REGNUM, Захарова также выразила уверенность, что в Китае прекрасно понимают: страну пытаются «заковать в кандалы».

Читайте также: Захарова объяснила попытку США «заковать Пекин в кандалы»