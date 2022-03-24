Москва, 24 марта, 2022, 08:17 — ИА Регнум. Сильнейшим ударом по США и важнейшим шагом на пути России к экономическому суверенитету назвал решение о переходе на оплату в рублях в международных расчётах глава комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и госстроительству Андрей Клишас.

Council.gov.ru Андрей Клишас

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"Переход в расчетах на рубли, пусть пока только за газ, с недружественными государствами — важный шаг к экономическому суверенитету. Газ, нефть, металлы, уран — в конечном итоге все ресурсы мы должны поставлять только за рубли. Отказ от доллара в международных расчетах — сильнейший удар по США», — отметил Клишас в телеграм-канале.

Сенатор добавил, что данное решение не является контрсанкцией, этот шаг Клишас назвал отказом «играть по чужим правилам».

Напомним, президент России Владимир Путин заявил об отказе России от оплаты за поставки природного газа в скомпрометировавших себя валютах, в том числе долларах и евро, и переходе к расчетам в рублях.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что ценность российской нацвалюты как международной платёжной единицы начнёт расти, и в итоге рубль станет международной «газовой» валютой.