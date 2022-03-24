Москва, 24 марта, 2022, 08:16 — ИА Регнум. Начавшееся 22 марта мощнейшее ралли цена нефти Brent на Московской бирже только усилилось. К концу дня 23 марта цена взлетела на 6,84% до $121,67 за баррель, заявила корреспонденту ИА REGNUM заместитель руководителя ИАЦ «Альпари» Наталья Мильчакова.

(сс) Victoria_Borodinova Транспортировка нефти

Одной из главных причин нефтяного ралли является практически полная остановка отгрузки нефти с терминала «Каспийского трубопроводного консорциума» в Новороссийске.

Рынок опять обеспокоился возможным дефицитом нефти. Кроме того, «быков» нефтяного рынка поддержали вышедшие в США данные по коммерческим запасам нефти.

Запасы неожиданно обвалились на 2,508 млн баррелей, хотя рынок ожидал, наоборот, роста запасов на 114 тыс. баррелей.

Сегодня, 24 марта, у цены Brent есть возможность продолжить рост, и если уровень в $125 будет пробит вверх, цена Brent может подняться до $127−128 за баррель.

Прогнозируемый на сегодняшний коридор цены нефти марки Brent находится на уровнях в $120−124 за баррель.

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