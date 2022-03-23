Москва, , 16:00 — REGNUM Сегодня, 23 марта, по состоянию на 15:05 по мск котировки майского фьючерса на нефть марки Brent растут на 3%, до $118,94 за баррель, заявил корреспонденту ИА REGNUM управляющий активами «УНИВЕР Сбережения» Роман Дмитриев.

Поезд с нефтью Roy Luck

«Новой попытке нефтебыков протестировать сопротивление уровня $120 за баррель благоприятствует информация от Американского института нефти, показавшая неожиданно сильное сокращение запасов в США.

Сегодня выходят данные от минэнерго США, которые могут усилить эффект. Кроме того, стало известно об аварии на черноморском участке трубопровода, по которому в Европу транспортируется каспийская нефть.

Ремонт может занять до трех недель, и, соответственно, трейдеры отыгрывают идею сокращения поставок.

Так что взятие рубежа сопротивления $120 за баррель вероятно уже в ближайшие часы. После чего рынок может несколько забуксовать на фиксации прибыли спекулянтами», — считает эксперт.

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