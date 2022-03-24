Москва, 24 марта, 2022, 08:16 — ИА Регнум. Президент России Владимир Путин принял решение перевести расчеты за поставку российского природного газа недружественным странам на рубли. Он заявил об этом 23 марта в ходе совещания с правительством.

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Как отметил российский лидер, для Москвы на данный момент уже не имеет смысла осуществлять поставки товаров из РФ в страны Европы за евро и американские доллары.

«Поэтому мною принято решение в самое короткое время реализовать комплекс мер по переводу оплаты — начнем с этого, с нашего природного газа, — переводу оплаты нашего природного газа, поставляемого в так называемые недружественные страны, за российские рубли», — сказал он.

Также Путин пояснил, что такое решение означает отказ России от скомпрометировавших себя валют и уточнил, что поставки голубого топлива будут продолжены согласно объемам и ценам, которые оговорены в заключенных контрактах на поставку российского газа.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее возможность высылки российских дипломатов из Канберры в качестве реакции на спецоперацию российских войск на Украине, не исключила глава МИД АвстралииМарис Пейн.