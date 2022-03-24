Москва, 24 марта, 2022, 08:09 — ИА Регнум. Доллар и евро 23 марта понесли тяжелейшие потери, а рубль торжествовал, заявила корреспонденту ИА REGNUM заместитель руководителя ИАЦ «Альпари» Наталья Мильчакова.

Иван Шилов ИА REGNUM Рубль

К вечеру на Московской Бирже доллар обвалился на 5 руб. 81 коп. (-5,6%), опустившись ниже 100 руб. и закрывшись на отметке 97,74 руб., а евро рухнул на 6 руб. 49 коп. (-5,8%) до 108,01 руб.

Президент России Владимир Путин поручил Газпрому перейти на расчёты в рублях за поставки газа в так называемые «недружественные страны», то есть в страны, которые ввели против России санкции.

Это будет означать, что покупателям российского газа из стран ЕС для того, чтобы оплатить поставки российского газа, будет необходимо сначала приобрести рубли.

«Газификация» рубля означает, что ценность российской нацвалюты как международной платёжной единицы сейчас только начнёт расти — рубль становится международной «газовой» валютой.

Дополнительный позитивный фон для рубля 23 марта создала новость о том, что 24 марта возобновляются торги по акциям на Московской бирже.

Хотя при этом количество эмитентов, по акциям которых будут проводиться биржевые сделки, пока будет ограничено ЦБ РФ.

На сегодня, 24 марта, ожидается по курсу доллара коридор 95−99 рублей, а по курсу евро — по-прежнему 106−110 рублей.

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