Москва, , 15:53 — REGNUM Сегодня, 23 марта, по состоянию на 15:00 по мск доллар на Московской бирже подрастает на 0,24%, до 103,08 рубля. Евро теряет 0,56%, отступая до 113,86 рубля за евро, заявил корреспонденту ИА REGNUM управляющий активами «УНИВЕР Сбережения» Роман Дмитриев.

Рубли Наталья Стрельцова © ИА REGNUM

«Укрепление рубля несколько приостановилось. Несмотря на рост цен на нефть, пока не очень понятно, сможет ли Россия в полной мере извлечь из этого выгоду.

Поскольку тема отказа европейских покупателей от российских энергоносителей все еще муссируется, и Джо Байден хочет специально встретиться с европейскими союзниками по этому вопросу.

Американские сенаторы тем временем придумали запрет на реализацию Россией золота из своих резервов. Запрет трудновыполнимый, но негативный фон поддерживает.

Рынок ОФЗ демонстрирует хороший рост, что даже позволило бирже отменить запрет коротких продаж по части выпусков ОФЗ.

24 марта стартуют торги акциями, что также сопряжено с новыми рисками. Тем не менее, рубль имеет неплохой потенциал роста и может до конца недели попробовать на прочность рубеж 100 рублей за доллар», — предполагает эксперт.

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