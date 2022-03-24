Москва, 24 марта, 2022, 13:58 — ИА Регнум. Турция не поддастся давлению США, требующему передать Украине зенитно-ракетный комплекс С-400. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 23 марта заявил ведущий научный сотрудник Института международных исследований МГИМО Николай Силаев.

Mil.ru ЗРК С-400

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«Здесь США пытаются решить две свои задачи одновременно. Задача первая заключается в том, чтобы Турция отказалась от комплекса С-400, и над этим американцы работают с того самого момента, как у турок возникла сама эта идея. А во-вторых, снабдить Украину мощным оружием ПВО. И это все понимают. Но для руководства Турции приобретение С-400 является принципиальным вопросом, по которому они уступить не могут, хотя бы потому, что очень много было на эту тему публичного. Очень высокопоставленные турецкие представители уже заявили, что Турция на такой шаг не пойдёт. Так что уступок со стороны Турции ожидать не стоит», — сказал эксперт.

Напомним, что США требовали от Турции передачи Украине ЗРК С-400, купленного в своё время у России.