Сеул, 24 марта, 2022, 04:14 — ИА Регнум. В Южной Корее за прошедшие сутки выявили 395 598 случаев заражения коронавирусом нового типа, сообщает южнокорейский центр по контролю и профилактике заболеваний.

Busan.go.kr Медики в защитных костюмах. Южная Корея

Следите за развитием событий в трансляции: «Пандемия не закончена: борьба с коронавирусом в России и мире — трансляция»

По его данным, подавляющее большинство случаев связано с распространением инфекции внутри страны. При этом центр фиксирует небольшое снижение прироста инфицированных в Южной Корее. Накануне в республике выявили свыше 490 тыс. зараженных коронавирусом.

Таким образом, общее количество подтвержденных случаев инфицирования SARS-CoV-2 В Южной Корее достигло 10 822 836. Также за минувшие сутки в стране скончалось рекордное число пациентов с коронавирусной инфекцией — 470 человек. При этом показатель по летальности в Южной Корее составляет 0,13. Всего с начала пандемии в Республике Корея от осложнений COVID-19 умерли 13 902 человека.