Вашингтон, 24 марта, 2022, 02:57 — ИА Регнум. Госдепартамент заявил о необходимости сохранения достаточного дипломатического персонала США и России на местах для облегчения контактов двух стран, которые сейчас важны «как никогда». Об этом говорится в распространённом 23 марта заявлении представителя американского внешнеполитического ведомства.

Иван Шилов ИА REGNUM Ответные санкции

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Он подтвердил получение посольством США в Москве списка дипломатов, объявленных в России персонами нон грата.

представитель Госдепартамента США «Это очередной неконструктивный и непродуктивный шаг России в наших двусторонних отношениях. Мы призываем правительство России прекратить необоснованную высылку американских дипломатов и сотрудников».

По словам американского дипломата, в настоящее время «как никогда важно», чтобы США и Россия для облегчения контактов между правительствами «располагали необходимым дипломатическим персоналом на местах».

Ранее министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что Соединённые Штаты будут искать поводы для невыдачи виз российским дипломатам на августовскую конференцию по договору о нераспространении ядерного оружия.

Как сообщало ИА REGNUM, представителю дипмиссии США в Москве передан список американских дипломатов, которые должны покинуть территорию России в ответ на недружественные действия со стороны Соединённых Штатов.