Страсбург, Франция, 24 марта, 2022, 01:55 — ИА Регнум. Комитет министров Совета Европы на заседании 23 марта принял резолюцию, обязывающую Россию оплатить членство в организации в 2022 году, до прекращения её полномочий 16 марта.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Окно в Европу

из резолюции комитета министров Совета Европы «Российская Федерация должна полностью выполнить свои финансовые обязательства в рамках её участия в Совете Европы и частичных соглашениях, до даты прекращения её полномочий… на основе принципа соразмерности».

Как следует из документа, генсеку организации предлагается «проинформировать Россию о сумме её финансовых взносов на 2022 год, в том числе с учётом конвенционных механизмов».

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По словам официального представителя МИД России Марии Захаровой, решение о выходе из организации было принято, поскольку Россия не хотела быть в Совете Европы «мальчиком для битья».

Как сообщало ИА REGNUM, в заявлении Европейского суда по правам человека говорится, что Россия с 16 сентября перестанет быть членом Европейской конвенции по правам человека.