Берлин, 24 марта, 2022, 00:48 — ИА Регнум. Решение России перейти на рубли при поставках газа «недружественным странам» является нарушением действующих контрактов, заявил вице-канцлер, министр по делам экономики и защиты климата Германии Роберт Хабек. Об этом 23 марта он сказал на пресс-конференции в Берлине.

Дарья Антонова ИА REGNUM Рубль

Роберт Хабек «Это заявление о платежах в рублях является нарушением контрактов».

Министр назвал такое решение доказательством того, что в вопросе поставок энергоносителей Москва якобы не является «стабильным партнёром». Возможную реакцию на возникшую ситуацию Берлин намерен обсудить со своими европейскими партнёрами.

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Напомним, 23 марта президент России Владимир Путин объявил о переходе на рубли в расчётах за газ с недружественными странами и поручил Газпрому внести соответствующие изменения в действующие контракты.

Как сообщало ИА REGNUM, советник по вопросам экономики премьер-министра Италии Марио ДрагиФранческо Джавацци заявил, что Италия должна продолжить платить за российский газ в евро.