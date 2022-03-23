Стокгольм, 23 марта, 2022, 22:49 — ИА Регнум. 23 марта правительство Швеции приняло решение об отправку на территорию Украины дополнительного вооружения. Об этом на пресс-конференции объявила премьер-министр Магдлена Андерссон, пишет газета Aftonbladet.

Стокгольм. Швеция

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Она заявила, что в настоящее время разрабатывается новый пакет закупок вооружений на сумму €500 млн через механизм в рамках ЕС. По словам Андерссон, правительство Швеции также внесет свой вклад.

Премьер-министр также прокомментировала новый пакет санкций в отношении России.

«Работа над пятым санкционным пакетом идет полным ходом, но мы пытаемся согласовать его с США», — заявила Андерссон.

Ожидается, что при полной поддержке риксдага новые ассигнования на помощь Украине будут одобрены 24 марта.