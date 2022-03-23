Скопье, 23 марта, 2022, 22:08 — ИА Регнум. Национальный координатор Северной Македонии по участию в инициативе Open Balkan Марьян Забчанец 23 марта в эфире телепередачи Utrinski Brifing заявил, что в стране распространяется «российская пропаганда» и ведется война против демократии.

Wikimedia.com Маргарита Симоньян

Следите за развитием событий в трансляции: «"Во славу России!»: военная спецоперация на Украине — трансляция»

Примером «смешной российской пропаганды» Забчанец назвал совместные фото президента России Владимира Путина и лидера македонской оппозиционной партии «Левица», единственного из всех македонских политиков, кто поддержал российскую спецоперацию на Украине, Димитара Апасиева. Фото публикуются с подписью «Наконец-то кто-то нормальный».

При этом Забчанец сообщил, что российское СМИ Russia Today было удалено с платформы македонского телекома.