Тирана, 23 марта, 2022, 22:11 — ИА Регнум. Спустя два года после начала пандемии в Албании закрыли на реконструкцию инфекционный госпиталь в Тиране, где лечилась большая часть пациентов с COVID-19. Пациентов перевели в университетский больничный центр имени матери Терезы.

Andreas Lehner Флаг Албании и Георгий Кастриоти на коне, Тирана

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Как сообщает албанское новостное агентство Lapsi, за последние полтора месяца число госпитализированных пациентов снизилось до двух десятков человек, из них только трое — в тяжелом состоянии.

Почти полное прекращение эпидемии коронавируса в стране не принесло облегчения населению — цены возросли до небывалых размеров, электричества не хватает, а, вдобавок, страну накрывает волна эпидемии птичьего гриппа.