Белград, 24 марта, 2022, 00:43 — ИА Регнум. Сербы в 1990-е годы собственной кожей ощутили, что значит западная лживая пропаганда, и сегодня, когда эта пропаганда повернулась против Москвы, нужно открыто встать на сторону России и отблагодарить ее за всю поддержку, которую она все эти годы оказывала Сербии. Об этом рассказал лидер сербской партии «Двери» Бошко Обрадович 23 марта.

Флаги Сербии и России

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«Кинофестиваль в Каннах отказал в гостеприимстве делегации России, также представителям этой страны запретили участвовать в конкурсе «Евровидение». Еще много примеров гонений на русских во всем мире. Непросто сегодня быть русским. Поэтому мы поддерживаем наших братьев и выступаем против антирусской истерики», — рассказал Обрадович порталу Србин.инфо.

Напомним, что ранее Университет Бикока в Италии отменил лекции профессора Паоло Нори о творчестве Достоевского. Только после жестоких возражений ему все-таки разрешили прочитать лекции. «Сегодня ты виноват, даже если ты мертвый русский», — сказал тогда профессор.