Скопье, 23 марта, 2022, 21:19 — ИА Регнум. В Северной Македонии за сутки в результате обследования 2729 образцов выявили 319 новых случаев заражения коронавирусом, из них 12 — повторные. Также в стране зарегистрировали 258 случаев выздоровления. Об этом 23 марта сообщили в министерстве здравоохранения республики. По последним данным, за сутки в стране скончался один пациент с COVID-19.

Prince Roy Северная Македония

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В министерстве здравоохранения республики уточняют, что с начала пандемии в стране выявили 304 047 случаев заражения коронавирусом, общее число жертв COVID-19 достигло 9188, 292 886 пациентов выздоровели.

Активных случаев заражения в стране насчитывается 1973 — спустя шесть недель непрерывного снижения оно начало медленно, но неуклонно возрастать.