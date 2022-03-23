Подгорица, 23 марта, 2022, 20:51 — ИА Регнум. За последние сутки в Черногории зарегистрировано 86 случаев заражения коронавирусом.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

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При этом не было ни одного случая смерти от последствий ковида, сообщает институт общественного здравоохранения.

Число активных случаев составляет 720. За сутки сообщили о выздоровлении 100 человек.