В Черногории за сутки выявили 86 новых случаев заражения коронавирусом
Подгорица, 23 марта, 2022, 20:51 — ИА Регнум. За последние сутки в Черногории зарегистрировано 86 случаев заражения коронавирусом.
Иван Шилов ИА REGNUM
Коронавирус
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При этом не было ни одного случая смерти от последствий ковида, сообщает институт общественного здравоохранения.
Число активных случаев составляет 720. За сутки сообщили о выздоровлении 100 человек.