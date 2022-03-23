София, 23 марта, 2022, 20:45 — ИА Регнум. За минувшие сутки на территории Болгарии зарегистрировано 1900 новых случаев заражения SARS-CoV-2. Об этом 23 марта сообщает БТВ.

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Согласно официальным данным, в целом по стране отмечается снижение заболеваемости коронавирусом. В то же время очаги инфекции по-прежнему фиксируются в крупных городах страны, включая Софию, Бургас и Благоевград. Сообщается о смерти 20 человек.

По состоянию на 23 марта, общее число граждан Болгарии, заболевших COVID-19, составило 1,13 млн. Из них умерли 36 350 пациентов.