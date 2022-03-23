Бухарест, 23 марта, 2022, 20:34 — ИА Регнум. За минувшие сутки в Румынии официально зафиксировано 4521 новых случаев заражения SARS-CoV-2, что на 12% меньше показатели предыдущего дня. Об этом 23 марта со ссылкой на данные румынского министерства здравоохранения сообщает бухарестская газета Jurnalul.

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Согласно официальной информации, абсолютное большинство госпитализированных с признаками коронавируса граждан не были вакцинированы. Рост заболеваемости традиционно регистрируется в Бухаресте, Яссах, Бузэу и других крупных городах страны. Сообщается о смерти 35 человек.

По состоянию на 23 марта, общее число граждан Румынии, заболевших COVID-19, составило 2,82 млн. Из них умерли 64 789 пациентов.