Москва, 23 марта, 2022, 20:04 — ИА Регнум. Зафиксировать очередной случай попадания снаряда на территорию Белгородской области и тщательным образом расследовать обстоятельства произошедшего поручил 23 марта председатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе ведомства.

Sledcom.ru Глава СК России Александр Бастрыкин

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Количество пострадавших и степень вреда их здоровью уточняется. Следователи должны принять исчерпывающие меры к установлению всех виновных.

Как сообщало ИА REGNUM, снаряд был запущен со стороны Украины в районе приграничных населённых пунктов Журавлёвка и Нехотеевка, жителей эвакуировали в Белгород.