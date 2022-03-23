Москва, 24 марта, 2022, 00:34 — ИА Регнум. Информация о тысячах наёмников из Германии не соответствуют действительности. Об этом 23 марта корреспонденту ИА REGNUM заявил российский публицист, германистТимофей Борисов.

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«Что касается сотен и десятков тысяч наемников из Германии, то это просто фейк», — заявил эксперт.

Можно предположить, что сейчас на Украину пожаловали не более пары десятков граждан Германии ‑ и то имеющих украинские корни, отметил Борисов.

Объяснение этому простое: журналист Арнольд Шёльцель, распространивший эту информацию— человек начитанный, был философом в университете имени Гумбольдта, но его оттуда выгнали после краха ГДР за сотрудничество с «Штази» (спецслужба ГДР — ИА REGNUM), пояснил политолог.

«В период после ГДР он нашел себя в журнале, тяготеющем к Партии левых. И даже был его главным редактором. В «Юнге Вельт» его уважают и до сих пор. Но пристрастие к алкоголю сыграли с ним злую шутку. Под мухой он часто пишет ерунду. Так, уверен, было и в случае с немецкими наемниками», — заключил Борисов.

Напомним, что немецкий журналист Арнольд Шёльцель выступил с критикой главы МИД Германии Анналены Бербок и заявил, что на Украину отправилось большое количество наёмников — «от нескольких сотен до десятка тысяч».